Un progetto chiamato ‘Colle Vive’ mira a riaccendere le vetrine vuote nel cuore della città, portando nuova vita alle vie principali. L’obiettivo è riqualificare gli spazi abbandonati, favorendo il ritorno di attività commerciali e creando un’opportunità per rivitalizzare il centro urbano. L’intervento coinvolge direttamente il centro cittadino e le sue arterie principali.

Ridare luce alle vetrine spente, restituire movimento alle vie del centro e trasformare gli spazi inutilizzati in nuove opportunità economiche e sociali. È la visione che guida ’Colle Vive: rilanciamo il centro urbano’, il progetto promosso dal Comune per favorire la rigenerazione urbana e commerciale del cuore cittadino. L’amministrazione comunale ha approvato due avvisi pubblici complementari: il primo, rivolto ai proprietari di fondi sfitti e disponibili, denominato ’Metti a disposizione il tuo immobile per il progetto – Colle Vive: Rilanciamo il Centro Urbano’; il secondo destinato ai soggetti interessati a occupare temporaneamente questi spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Colle Vive’, ossigeno al centro città. Così Pii riaccende le vetrine spente

Articoli correlati

Leggi anche: Allarme vetrine spente. In via Cortelonga sfitto un negozio su tre. In centro solo i big

Capitale della Cultura 2028. Colle si gioca tutto al ministero. Il sindaco Pii illustra il dossierSono due i pullman, con circa 80 persone a bordo, che sono partiti questa mattina alla volta di Roma per accompagnare e sostenere Colle in occasione...