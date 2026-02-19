Milano malori alla mensa di una scuola primaria | dodici bambini e una cuoca colpiti da malessere

A Milano, dodici bambini e una cuoca si sono sentiti male mentre mangiavano nella mensa di una scuola primaria francese. La causa sembra essere stata un’intossicazione alimentare, forse legata a cibo contaminato. I bambini hanno mostrato sintomi come nausea, mal di testa e vertigini, e sono stati accompagnati in ospedale per controlli. La scuola ha immediatamente chiuso temporaneamente la mensa e sta collaborando con le autorità sanitarie. Le indagini continuano per capire cosa abbia provocato il malessere.

