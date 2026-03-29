Secondo fonti olandesi, il pilota di Formula 1 starebbe considerando di abbandonare il campionato a fine stagione, due anni prima della scadenza del contratto con la squadra. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale, che cita un possibile cambiamento di percorso per il campione della Red Bull. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del pilota o del team.

Fuori dalla top 5 per il terzo Gp di fila, l'ultima volta gli era capitato 9 anni fa. Il saluto al compagno di squadra Gasly, quando è stato superato. E una gara che sembrava più una tortura. Max Verstappen non nasconde la delusione: "Ho contato i giri fino alla fine della gara! 15, 10, 5. quasi. sì, è fatta!". Al pilota della Red Bull non vanno giù i nuovi regolamenti della F1 e dopo la gara ha ammesso che rifletterà sul suo futuro. Lo scrive Erik van Haren, giornalista del De Telegraaf, da sempre molto vicino al pilota olandese. I mugugni circolavano da ieri, Verstappen sta pensando al futuro: il contratto sarebbe in scadenza nel 2028, ma l'olandese sta riflettendo su un addio alla fine di questa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen s'è stufato della Formula 1? Dall'Olanda: a fine stagione pensa di lasciare

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