Max Verstappen non le manda a dire dopo i test in Bahrein. L’olandese della Red Bull si scaglia contro le condizioni in pista, paragonandole a una Formula E sotto steroidi. “Mi piace guidare a tutto gas, in questo momento non si può fare”, dice con frustrazione, evidenziando come le limitazioni e le difficoltà di questa stagione gli impediscano di esprimersi al massimo. La sua voce si alza, segno che la situazione sta iniziando a scaldarsi anche dentro il box della scuderia.

Il suo giudizio sulle nuove monoposto Max Verstappen l’aveva già dato un paio di anni fa: “Queste regole vanno contro la mia idea di Formula Uno”. E pare proprio che i primi chilometri al volante della Red Bull 2026 non gli abbiano fatto cambiare idea. Anzi. “Le sensazioni di guida non sono quelle di una F1. Piuttosto sembra di guidare una Formula E. sotto steroidi”. “A me piace guidare, e mi piace farlo a tutto gas – ha spiegato Verstappen al termine della seconda giornata di test in Bahrain, come riportato da Motorsport.com – e al momento non posso farlo”. Perché? “Molto di quello che il pilota fa al volante ha un impatto enorme sulla gestione dell’energia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen al veleno: "Formula 1? Macché, sembra di guidare Formula E... sotto steroidi"

Approfondimenti su Verstappen Formula1

Max Verstappen critica le nuove vetture di Formula 1.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Verstappen Formula1

Verstappen punta il dito contro la nuova Formula 1. Ma c’è qualcuno davvero contento di questo regolamento?Max Verstappen punge contro la Formula 1 2026. Ma c'è qualcuno davvero contento di questo nuovo ciclo tecnico? automoto.it

Verstappen boccia le nuove regole F1 2026: Sembra una Formula E sotto steroidiIl pilota olandese della Red Bull ha parlato delle nuove monoposto 2026 dopo il Day-2 di test in Bahrain: Più che guidare, in verità si tratta di gestire. Le mie sensazioni non sono così ... sport.sky.it