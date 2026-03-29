Verstappen pensa al ritiro | Vale la pena essere qui o è meglio stare con la famiglia e gli amici?

Il pilota quattro volte campione del mondo ha dichiarato di essere in una fase di riflessione sulla sua carriera in Formula 1. Ha affermato di dover decidere cosa desidera per il suo futuro, esprimendo dubbi sulla prosecuzione in pista. La sua attenzione si concentra sul confronto tra l’impegno in Formula 1 e il tempo da dedicare alla famiglia e agli amici.

Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen sta pensando al ritiro dalla Formula 1. "Devo capire cosa voglio esattamente per il futuro, e mi riferisco ovviamente alla F1. Ci penserò nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha dichiarato il pilota Red Bull alla fine del Gran premio di Suzuka (Giappone) dove è arrivato solo ottavo. Con soli 12 punti dopo tre gare, il pilota è deluso non dalla sua prestazione ma anche dalle nuove regole che hanno stravolto la Formula 1. "Mi chiedo: vale la pena essere qui o preferirei stare più a casa con la mia famiglia, vedere i miei amici? So che non si può vincere o lottare per il podio ogni... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Verstappen pensa al ritiro: "Vale la pena essere qui o è meglio stare con la famiglia e gli amici?" Articoli correlati Martina Di Centa spiazza tutti: "Dopo l'Olimpiade mi ritiro. Voglio stare di più con la famiglia"Una bella frazione, un risultato di squadra soddisfacente, poi l'annuncio che spiazza: "Alla fine dell'Olimpiade lascerò l'attività agonistica". Famiglia nel bosco, Cerno a Domenica In: "I giudici e lo Stato dovrebbero essere come arbitri: meno li vedi, meglio hanno giocato. Qui troppo protagonismo"Il caso della “famiglia del bosco” di Palmoli continua a far discutere l’Italia dopo l’ultima decisione che vede la mamma separata dai tre bambini,... Altri aggiornamenti su Verstappen pensa Temi più discussi: Verstappen: Spero che la pausa potrà servire a capire meglio la vettura | FP; Suzuka chiama: Verstappen a caccia del riscatto dopo Australia e Cina, tra dubbi sul regolamento e sogni di gloria; F1, GP Giappone: eliminazione a sorpresa per Verstappen in qualifica; Red Bull, clamoroso Verstappen: pensa al ritiro. Max: 22 gare senza divertirmi... Clamoroso Verstappen, dopo Suzuka pensa al ritiro! Non mi diverto più, forse è meglio se...Il pilota della Red Bull è tornato a polemizzare sui cambiamenti previsti dal nuovo regolamento ribadendo di non divertirsi più al volante delle monoposto ... tuttosport.com Verstappen, pensa al ritiro dalla F1: Non mi diverto più, meglio stare con famiglia e amiciUn clima di incertezza avvolge la carriera di Max Verstappen, il pluricampione olandese di Formula 1, mentre la stagione 2026 entra nel vivo con risultati ... thesocialpost.it Clamoroso Verstappen, pensa al ritiro: “Non mi diverto più, meglio stare con famiglia e amici” x.com Verstappen s’è stufato della Formula 1 Dall’Olanda: a fine stagione Max pensa di lasciare Fuori dalla top 5 per il terzo Gp di fila, l’ultima volta gli era capitato 9 anni fa. Il saluto all’ex compagno di scuderia Pierre Gasly, quando è stato superato. E un - facebook.com facebook