Martina Di Centa spiazza tutti | Dopo l' Olimpiade mi ritiro Voglio stare di più con la famiglia

Martina Di Centa ha annunciato che si ritirerà dopo le Olimpiadi, spiegando di voler dedicare più tempo alla famiglia. La sciatrice, 26 anni, ha fatto questa dichiarazione subito dopo aver gareggiato nella staffetta, lasciando intendere che potrebbe partecipare ancora alla team sprint. Ha chiesto qualche giorno per chiarire meglio i suoi progetti e ha ringraziato il pubblico per il sostegno durante la competizione.