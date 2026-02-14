Martina Di Centa spiazza tutti | Dopo l' Olimpiade mi ritiro Voglio stare di più con la famiglia
Martina Di Centa ha annunciato che si ritirerà dopo le Olimpiadi, spiegando di voler dedicare più tempo alla famiglia. La sciatrice, 26 anni, ha fatto questa dichiarazione subito dopo aver gareggiato nella staffetta, lasciando intendere che potrebbe partecipare ancora alla team sprint. Ha chiesto qualche giorno per chiarire meglio i suoi progetti e ha ringraziato il pubblico per il sostegno durante la competizione.
Una bella frazione, un risultato di squadra soddisfacente, poi l'annuncio che spiazza: "Alla fine dell'Olimpiade lascerò l'attività agonistica". Martina Di Centa, figlia del campione olimpico Giorgio e nipote della star del fondo Manuela, si ritira a pochi giorni dal compimento dei 26 anni. "Ho bisogno di stare di più con la mia famiglia - continua - e la vita da fondista non me lo consente, perché mi obbliga a stare troppo lontano da casa. Datemi qualche giorno e vi spiegherò meglio: intanto se farò la gara team sprint saluterò il pubblico meraviglioso che ci ha sostenute in Val di Fiemme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Uomini e Donne, Martina Cardamone spiazza dopo la scelta di Flavio Ubirti: il gesto
Martina Cardamone ha sorpreso dopo la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, rivelando un gesto inaspettato.
Jeremy Irvine: «Convivere con il diabete mi ha insegnato a non avere paura del futuro. Ho scelto la recitazione come atto di ribellione, ma amo stare con mia moglie e la mia famiglia»
Jeremy Irvine si apre sulla sua esperienza di vita, condividendo come il diabete abbia plasmato il suo atteggiamento verso il futuro.
MILANO-CORTINA - Sci: Martina Di Centa annuncia il ritiroLa fondista azzurra Martina Di Centa ha annunciato a Tesero il suo ritiro dall'agonismo. L'atleta di Tolmezzo, che il 6 marzo compie 26 anni, porterà comunque a termine la stagione di Coppa del mondo, ... napolimagazine.com
Olimpiadi, Martina Di Centa ventesima nella 10 km a tecnica libera di TeseroOlimpiadi Invernali di Milano - Cortina. Nello sci di fondo ventesimo posto per la friulana Martina Di Centa nella dieci chilometri a tecnica libera disputata a Tesero, in provincia di Trento. Per lei ... rainews.it
Sesto posto per una generosa Italia che con Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol ha a lungo sognato una medaglia. facebook
COSA ABBIAMO VISTOOOOO Nella staffetta 4x7.5 km femminile di sci di fondo… Le azzurre fanno una prova C-L-A-M-O-R-O-S-A e per 3/4 di gara sono in zona podio! Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol… CI AVETE F x.com