Famiglia nel bosco Cerno a Domenica In | I giudici e lo Stato dovrebbero essere come arbitri | meno li vedi meglio hanno giocato Qui troppo protagonismo

Durante una puntata di Domenica In, Cerno ha commentato la vicenda della famiglia del bosco di Palmoli, sottolineando che i giudici e lo Stato dovrebbero agire come arbitri, con meno protagonismo. La vicenda riguarda una madre separata dai tre figli, che non può vederli nemmeno in un centro protetto, e continua a essere oggetto di discussione pubblica in Italia.

Il caso della “ famiglia del bosco” di Palmoli continua a far discutere l’Italia dopo l’ultima decisione che vede la mamma separata dai tre bambini, senza poterli vedere nemmeno nella struttura protetta. Il tribunale ora valuta l’affidamento esclusivo al papà, escludendo la mamma che appare essere più intransigente al contrario del papà che, invece, sta mediando con il tribunale. Intanto è pronto il ricorso dei legali della famiglia contro la decisione del tribunale de L’Aquila, anche perché i bambini in questo momento non possono vedere né la madre e nemmeno il padre. Tonino Cantelmi, il perito di parte che coordina il team di psicologi della famiglia, ha voluto lanciare l’allarme perché si è imboccata "una strada sbagliata" e "pericolosa" che rischia di portare i “bambini del bosco” all'adozione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

