A pochi giorni dal Pride, un'associazione dedicata alla tutela dei diritti delle persone LGBTQ+ ha inviato una lettera aperta al vescovo locale. Nell'atto, si chiede alla Chiesa di adottare un atteggiamento di inclusione e rispetto verso le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. La lettera invita a valorizzare la dignità di ogni individuo, facendo appello a un cambiamento nel linguaggio e nelle posizioni ufficiali.

Tempo di lettura: 4 minuti Apple Pie Arcigay Avellino, associazione impegnata da anni nella tutela dei diritti e della dignità delle persone LGBTQIA+ scrive una lettera aperta al Vescovo di Avellino, Arturo Aiello, “in vista di un appuntamento per noi profondamente significativo: i l prossimo 14 giugno, ad Atripalda, si terrà la sesta edizione dell’Irpinia Pride”. “Non si tratta soltanto di una manifestazione festosa o simbolica, ma di un momento di testimonianza civile, di visibilità e di richiesta di ascolto in un tempo storico che continua a porci di fronte a gravi contraddizioni. Viviamo in un’epoca in cui, nonostante i progressi sul piano dei diritti, persistono, e talvolta si intensificano, episodi di violenza fisica e verbale contro le persone LGBTQIA+. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso il Pride, lettera al Vescovo: “La Chiesa scelga inclusione e dignità”

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