La Chiesa piange Nogaro | vescovo anti-camorra e profeta dell?inclusione

La Chiesa piange Raffaele Nogaro, vescovo emerito noto per il suo impegno contro la camorra e per il sostegno all'inclusione. Nato nel 1931, Nogaro arrivò a Caserta nel 1990, lasciando un segno duraturo nel territorio. La sua figura è stata simbolo di lotta e solidarietà, e la comunità si stringe attorno alla memoria di un uomo che ha dedicato la vita alla giustizia e alla coesione sociale.

Arrivò a Caserta in una piovosa domenica di dicembre del 1990 e, dopo, niente fu più come prima. Il Vescovo Emerito Raffaele Nogaro, spentosi ieri a 92 anni compiuti appena pochi.

Raffaele Nogaro, muore a 92 anni il vescovo dell'impegno civile che dedicò la sua vita nel tentativo di sradicare la camorra - Padre Raffaele Nogaro, vescovo emerito dal 2009, è un caro malinconico e accorato ricordo. ilgazzettino.it

Caserta piange monsignor Raffaele Nogaro, addio al vescovo che ha sfidato la Camorra - Sempre schierato al fianco degli ultimi e a tutela dell'ambiente, convinto pacifista, è stato grande amico di don Peppe Diana e molto si è batt ... internapoli.it

