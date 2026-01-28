Tommaso Turci rivela | Tutto può ancora succedere in campionato c’è una squadra che ha mostrato più continuità! Su Spalletti-Conte dico questo

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, mette in guardia: in Serie A tutto può ancora succedere. Durante un’intervista esclusiva a Milannews24, Turci ha detto che una squadra ha mostrato più continuità rispetto alle altre e che il campionato resta aperto. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi riuscirà a conquistare il titolo.

Impallomeni sottolinea l'importanza della continuità per l'Inter, affermando che, in queste condizioni, nessuna squadra può competere più forte nel campionato.

