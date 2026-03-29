Domenica 29 marzo va in onda una nuova puntata di Verissimo su Canale 5, condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti annunciati ci sono Selvaggia Lucarelli, Lorella Cuccarini ed Evelina Sgarbi. La trasmissione si svolge come di consueto nel pomeriggio, offrendo interviste e approfondimenti con i personaggi invitati. La puntata anticipata viene presentata attraverso le anticipazioni diffuse in rete.

https:dilei.itstar-e-vipfilippo-nardi Domenica 29 marzo torna Verissimo, il salottino di Canale5 condotto come di consueto da Silvia Toffanin. Anche oggi i telespettatori, che premiano ogni weekend il programma con ottimi ascolti, è pronto a regalare storie piene di emozioni e ricordi, alternando ospiti, interviste e clip. Nella puntata del 29 marzo ritroveremo una delle opinioniste del Grande Fratello Vip, ovvero Selvaggia Lucarelli, mentre, direttamente dallo studio di Amici, arriveranno Lorella Cuccarini e Veronica Peparini per parlare del serale del talent, giunto alla sua seconda puntata. Presenti oggi anche Evelina Sgarbi, Enrico Nigiotti e molti altri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 29 marzo, arrivano Selvaggia Lucarelli, Lorella Cuccarini ed Evelina Sgarbi

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