Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin, andrà in onda su Canale 5 con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti previsti ci sono Selvaggia Lucarelli, Valeria Mazza e Lorella Cuccarini. La trasmissione sarà trasmessa durante il pomeriggio di sabato e domenica.

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 28 e domenica 29 marzo su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del weekend 28 – 29 marzo. Sabato 28 marzo alle ore 16.30: A Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l’ex top model argentina, ora conduttrice tv, Valeria Mazza. Saranno in studio, con i loro sogni ed emozioni, i primi eliminati dal serale di “ Amici”: i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio. Silvia Toffanin accoglierà, per la loro prima intervista televisiva, i “ Fortuna Five ”, i cinque ragazzi che compongono la band del game show condotto da Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli, Valeria Mazza e Lorella Cuccarini, tra gli ospiti del weekend di Verissimo 28-29 marzo

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