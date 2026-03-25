La Nasa sta riorganizzando il proprio piano per il ritorno sulla Luna, con il programma Artemis che rimane al centro delle attività. La strategia include nuovi vettori, infrastrutture e collaborazioni con partner esterni. La fase attuale prevede un aggiustamento delle tempistiche e delle risorse assegnate, mentre si definiscono i passaggi chiave tra le missioni Artemis e Gateway, il modulo orbitante intorno alla Luna.

Il ritorno americano sulla Luna entra in una fase di assestamento. Artemis resta il perno della strategia della Nasa, mentre il programma viene ricalibrato in un quadro più esigente, che coinvolge insieme vettori, infrastrutture e rapporti con i partner. Non è solo una questione di tempi. In gioco c’è il modo in cui Washington intende rendere sostenibile la propria presenza lunare e trasformarla in una strategia più solida. Artemis tra aggiustamenti e scelte operative. A spingere la Nasa verso una revisione del percorso è soprattutto il rallentamento di Starship, che ha rimesso sotto pressione uno dei cardini dell’architettura lunare. In questo quadro torna a riaffacciarsi lo Sls, fino a poco fa considerato un’alternativa improbabile e ora riportato in gioco come opzione praticabile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Artemis e Gateway. Da dove passa la nuova strada della Nasa per la Luna

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