Giulio Regeni la mamma nel decimo anniversario della scomparsa | Chi ha un biglietto per l’Egitto lo stracci

In occasione del decimo anniversario del rapimento di Giulio Regeni, si è svolta a Fiumicello, in provincia di Udine, una cerimonia per ricordare la sua scomparsa. La madre di Regeni ha espresso un messaggio diretto, invitando chi ha un biglietto per l’Egitto a non partire. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e memoria sulla vicenda di Regeni e le sue implicazioni.

Si è tenuta oggi Fiumicello, in provincia di Udine, la cerimonia del decennale del rapimento in Egitto di Giulio Regeni. La mamma: "Non ci può essere cultura se dentro alla cultura non si porta avanti il rispetto dei diritti umani". Il messaggio del presidente Mattarella: "La collaborazione delle autorità egiziane rappresenta un banco di prova".

