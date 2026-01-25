Giulio Regeni la mamma nel decimo anniversario della scomparsa | Chi ha un biglietto per l'Egitto lo stracci
In occasione del decimo anniversario del rapimento di Giulio Regeni, si è svolta a Fiumicello, in provincia di Udine, una cerimonia commemorativa. La madre di Regeni ha espresso la sua posizione, invitando a riflettere sulla vicenda e sulla richiesta di verità. L'evento ha rappresentato un momento di memoria e di impegno, sottolineando l'importanza di mantenere viva l'attenzione su questa tragica scomparsa.
Si è tenuta oggi Fiumicello, in provincia di Udine, la cerimonia del decennale del rapimento in Egitto di Giulio Regeni. La mamma: "Non ci può essere cultura se dentro alla cultura non si porta avanti il rispetto dei diritti umani". Il messaggio del presidente Mattarella: "La collaborazione delle autorità egiziane rappresenta un banco di prova".🔗 Leggi su Fanpage.it
