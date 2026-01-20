Nel mercato immobiliare residenziale, la Toscana si distingue per una crescita superiore alla media nazionale, con un aumento del 14% nelle compravendite. Tuttavia, Firenze registra dati diversi rispetto alla regione. Questo andamento evidenzia un settore in ripresa, con dinamiche che riflettono la vivacità del territorio e le sue peculiarità nel panorama immobiliare italiano.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Il mercato immobiliare residenziale torna a correre e la Toscana si conferma tra le regioni più vivaci d’Italia. Nei primi nove mesi del 2025, le compravendite di abitazioni nella regione sono state 37.111, con un aumento del 14,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato ben al di sopra della media nazionale, che si ferma a +9,1 per cento con oltre 548mila compravendite. Per questo, secondo l’indagine di Abitare.co, società di intermediazione e servizi immobiliari, la Toscana si colloca al secondo posto a livello nazionale per crescita percentuale, subito dopo l’Umbria (+15,5%) e seguita da Friuli-Venezia Giulia (+14%), Lazio (+12,7%) ed Emilia-Romagna (+12,6%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa, la Toscana corre più della media nazionale. Compravendite in crescita del 14 per cento (ma non a Firenze)

Leggi anche: Toscana, crescita lenta, ma consumi in tenuta: Pil sotto la media nazionale

Leggi anche: Credito alle piccole imprese in Toscana cala più della media nazionale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rifiuti, la rabbia corre sui social: proteste e segnalazioni. Spunta anche una poltrona abbandonata; Quel tampone impossibile da fare. Il metodo Toscana che non funziona.

Alluvione in Toscana, la mente corre al 1966 quando il 4 novembre l’Arno esondò - Firenze, 3 novembre 2023 – Pioggia incessante e fiumi esondati. Il bollettino della giornata del 3 novembre è devastante per la Toscana. Un dramma che riporta al 1966 quando il 4 novembre l’Arno ... lanazione.it

Emergenza casa, la Toscana approva il piano regionale da 90 milioni: in che cosa consiste e dove vanno i fondi - Firenze, 26 marzo 2024 – Un totale di 90 milioni di euro per affrontare l’emergenza abitativa. Li ha stanziati la Regione, attraverso il Piano regionale per la casa, approvato dalla giunta su proposta ... lanazione.it

A Firenze posata la prima pietra del nuovo studentato universitario di Villa Monna Tessa. Un intervento importante di rigenerazione urbana che trasforma un edificio dismesso in un’opportunità per studenti e famiglie. La Toscana continua a investire su giovani - facebook.com facebook