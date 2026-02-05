Molti non lo sanno, ma si può usare lo smartphone come telecomando universale per qualsiasi TV, anche le più vecchie. Basta scaricare alcune app e seguire pochi semplici passaggi. In pochi minuti, il telefono diventa il comandi principale per accendere, spegnere e cambiare canale. È una soluzione pratica e comoda che permette di evitare di cercare il telecomando originale.

Non tutti lo sanno ma è possibile trasformare il proprio smartphone in un telecomando universale per qualsiasi tv (anche vecchie). L’idea di controllare la TV con lo smartphone non è più fantascienza: oggi è una possibilità concreta, semplice e alla portata di tutti. Che si tratti di un televisore moderno o di un modello più datato, esistono soluzioni che permettono di trasformare il telefono in un vero telecomando universale, sfruttando tecnologie diverse. Le principali sono due: infrarossi e Wi?Fi. E mentre la prima è sempre meno diffusa, la seconda è ormai lo standard più comodo e immediato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Come trasformare lo smartphone in un telecomando universale per qualsiasi TV (anche le più vecchie)

