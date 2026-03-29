Nel 2025, la regione Emilia-Romagna ha raccolto oltre 32.500 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da abitazioni, con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente. Questa crescita ha permesso di invertire la tendenza negativa del 2024. In risposta, sono previsti finanziamenti destinati ai gestori di queste attività di raccolta e riciclo.

I dati del rapporto 2025 confermano il territorio come il motore della raccolta regionale. Cresce lo smaltimento corretto di lavatrici e smartphone, mentre si punta a migliorare il recupero di tv e monitor Nel 2025 la regione Emilia-Romagna ha raccolto 32.593 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) di provenienza domestica, registrando un incremento dell’1,8% rispetto al 2024 e invertendo la flessione dello scorso anno. La raccolta pro capite raggiunge 7,32 kgab, un risultato superiore alla media italiana, pari a 6,22 kgab. Questo è quanto emerge dal Rapporto regionale del Centro di coordinamento Raee. I... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Vecchi elettrodomestici e smartphone, la Romagna vince la sfida del riciclo: in arrivo fondi per i gestori

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