Brescia riprende a fatica la marcia che lotta per la zona playoff | ok Reggio Emilia e Varese

Brescia cerca di risalire in classifica mentre lotta per entrare nella zona playoff. La Germani ha ottenuto una vittoria di misura a Cremona grazie a una tripla di Bilan sulla sirena. Nelle altre partite, Reggio Emilia e Varese hanno ottenuto risultati positivi. La giornata di campionato ha visto diverse sfide emozionanti e vittorie importanti per alcune squadre.

La 21ª giornata di campionato conferma la grandissima battaglia per la caccia all'ottavo posto, l'ultimo valido per accedere ai playoff, mentre riparte la corsa di Brescia a caccia della vetta. La Germani passa infatti a Cremona dopo una gara di sofferenza, decisa da una prodezza da 3 di Miro Bilan sulla sirena. Reggio Emilia e Varese, invece, proseguono nei loro ottimi momenti di forma, e agganciano Trento ottava: gli emiliani centrano il quarto successo consecutivo in campionato vincendo in volata a Sassari 102-99, grazie ai 31 punti di Caupain (14 nell’ultimo quarto) decisivi nella rimonta sulla Dinamo; l'Openjobmetis riesce ad avere la meglio di Treviso nel finale con un grande Renfro, affossando una Nutribullet sempre più ultima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brescia riprende a fatica la marcia, che lotta per la zona playoff: ok Reggio Emilia e Varese Articoli correlati Varese vince al buzzer contro Brescia: Iroegbu eroe, Nkamhoua trascina la rimonta e riaccende le speranze playoff.Varese Ribalta Brescia e Volare, Iroegbu Decisivo al Buzzer La Openjobmetis Varese ha compiuto un’incredibile rimonta contro la Germani Brescia,... Basket, blitz esterno di Tortona in Serie A. Fondamentali vittorie di Reggio Emilia e Varese per la classificaLa Serie A di basket ha completato le tre partite previste tra il tardo pomeriggio e la serata odierna per la dodicesima giornata della regular... Approfondimenti e contenuti su Reggio Emilia Serie A Maschile: tutteLa Germani vince a Cremona di un punto con una tripla di Bilan sulla sirena, nelle altre gare bene Cantù che supera Napoli al quinto stop di fila ... gazzetta.it Brescia non si ferma più e passa a Reggio Emilia con Bilan. Sassari batte TriesteIn un match dai grandi strappi senza sosta da una parte e dall’altra, alla fine è decisiva l’esperienza. Quella di Miro Bilan per la precisione, l'uomo in grado di risolvere un finale complesso ... gazzetta.it