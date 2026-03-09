’Manita’ della Colligiana contro il Figline I biancorossi si consolidano in zona playoff

La Colligiana ha ottenuto una vittoria per 5-1 contro il Figline nel match valido per la categoria. La squadra biancorossa ha segnato cinque gol, consolidando la propria posizione in zona playoff. La partita si è svolta con i biancorossi in campo con Conti, Donati, Gianneschi, Vitale, De Pellegrin, Mariani, Calamassi, Bouhamed, Poli, Corcione e Dini, con alcune sostituzioni nel secondo tempo.

COLLIGIANA 5 FIGLINE 1965 1 COLLIGIANA: Conti, Donati (K)(35' st Foderi), Gianneschi, Vitale (31' st Barracani), De Pellegrin, Mariani, Calamassi, Bouhamed, Poli (43' st Cosentino), Corcione (25' st Montagna), Dini. A disp.: Di Bonito, Conticelli, Finetti, Socci, Masini. All.: Guidi FIGLINE 1965: Daddi, Matteo G.(K), Calzolai (25' st Vigni), Donatini, Cappelli, Gucci, Bibaj (1' st Adami), Pecci, Oliveros (13' st Nyamsi), Verdelli (35' st Pezzotta), Bartolozzi (18' st Hagbe). A disp.: Fratini, Babi, Betti, Matteo L. All.: Beoni Arbitro: Sansossio Varnagallo (Pontedera) Reti: 10' pt Matteo G. (F, autorete), 44' pt Bouhamed (C), 10' st Calamassi (C), 19' st Vitale (C), 34' st Poli (C), 35' st Nyamsi (F) Note: angoli 1-2; ammonito Vitale; recuperi 1' pt, 3' st.