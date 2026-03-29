Valdonega al via l’asfaltatura dopo i lavori alle reti idriche | come cambia la viabilità

Da lunedì 30 marzo, nel quartiere Valdonega di Verona, si terranno lavori di asfaltatura che coinvolgeranno alcune delle vie principali. Le operazioni richiederanno modifiche temporanee alla viabilità, per consentire l’avvio delle attività di asfaltatura e garantire il rispetto delle procedure di sicurezza. La zona sarà interessata da restringimenti e deviazioni che resteranno in vigore per i giorni necessari al completamento dei lavori.

A partire da domani, lunedì 30 marzo, il quartiere Valdonega di Verona sarà interessato da temporanee modifiche alla viabilità, necessarie per consentire l’avvio dei lavori di asfaltatura in alcune delle sue principali vie. Il provvedimento arriva a seguito della conclusione di un importante intervento infrastrutturale che ha riguardato il rinnovamento delle reti idriche locali. Nei giorni scorsi, infatti, si sono conclusi i lavori di posa delle nuove condotte idriche nelle vie Marsala, Pilo e Zoppi, un intervento che punta a migliorare in modo significativo il servizio acquedottistico della zona. L’operazione rientra nel progetto “DRIVer” (Digitalizzazione Rete Idrica Verona), promosso da Acque Veronesi, con l’obiettivo di modernizzare e rendere più efficiente la rete idrica cittadina. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Valdonega, al via l’asfaltatura dopo i lavori alle reti idriche: come cambia la viabilità Articoli correlati Nuove reti idriche e teleriscaldamento, al via il maxi cantiere in tre fasi in zona Montefiore: come cambia la viabilitàPrenderà il via lunedì 19 gennaio la prima fase dei lavori di potenziamento della rete di acquedotto in via Redichiaro, nel tratto compreso tra la... Cantiere giardini De Amicis, al via i lavori Hera in via Curiel per la sostituzione delle reti idricheCantiere Giardini De Amicis, da lunedì 12 gennaio iniziano in via Curiel a Cattolica i lavori Hera di rifacimento delle reti idriche e della...