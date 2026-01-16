Nuove reti idriche e teleriscaldamento al via il maxi cantiere in tre fasi in zona Montefiore | come cambia la viabilità

Da cesenatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 19 gennaio, prenderà il via un intervento di potenziamento delle reti idriche e del teleriscaldamento in zona Montefiore. Il cantiere si svilupperà in tre fasi e interesserà via Redichiaro, tra la rotonda Luria e via Montefiore. L’intervento comporterà modifiche alla viabilità, al fine di migliorare l’efficienza dei servizi e garantire un investimento a lungo termine per la zona.

Prenderà il via lunedì 19 gennaio la prima fase dei lavori di potenziamento della rete di acquedotto in via Redichiaro, nel tratto compreso tra la rotonda Luria e via Montefiore. L’intervento è finalizzato a garantire un’adeguata fornitura idrica al nuovo comparto urbanistico di via Assano e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

