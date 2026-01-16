Nuove reti idriche e teleriscaldamento al via il maxi cantiere in tre fasi in zona Montefiore | come cambia la viabilità

A partire da lunedì 19 gennaio, prenderà il via un intervento di potenziamento delle reti idriche e del teleriscaldamento in zona Montefiore. Il cantiere si svilupperà in tre fasi e interesserà via Redichiaro, tra la rotonda Luria e via Montefiore. L’intervento comporterà modifiche alla viabilità, al fine di migliorare l’efficienza dei servizi e garantire un investimento a lungo termine per la zona.

