Il ministro Valditara a Spezia | Coltelli a scuola in quella scuola serve intervenire Ma no agli allarmismi

Il ministro dell'Istruzione Valditara è stato a Spezia, in seguito alla vicenda del ragazzo accoltellato in classe. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di intervenire sulle problematiche legate alla sicurezza scolastica, come l’uso di coltelli. Tuttavia, ha precisato che non bisogna creare allarmismi e che l’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e sereno per studenti e personale.

Tg2. . Sarà interrogato in carcere il ragazzo accusato dell'omicidio del suo compagno di scuola a #LaSpezia. Il ministro #Valditara ha incontrato i familiari della vittima - facebook.com facebook

Il ministro Valditara è a La Spezia, in visita al liceo Einaudi-Chiodo, dove venerdì 16 gennaio un ragazzo, Zouhair Atif, ha accoltellato e ucciso il compagno di scuola Abanoud Youssef. Incontrerà anche il prefetto per testimoniare la presenza dello Stato e, mag x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.