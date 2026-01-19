Il ministro Valditara a Spezia | Coltelli a scuola in quella scuola serve intervenire Ma no agli allarmismi
Il ministro dell'Istruzione Valditara è stato a Spezia, in seguito alla vicenda del ragazzo accoltellato in classe. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di intervenire sulle problematiche legate alla sicurezza scolastica, come l’uso di coltelli. Tuttavia, ha precisato che non bisogna creare allarmismi e che l’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e sereno per studenti e personale.
Dopo il tragico episodio di La Spezia, in cui uno studente ha perso la vita, il ministro Valditara propone l’installazione di metal detector nelle scuole. La decisione sarà comunque lasciata alla discrezione dei dirigenti scolastici, nell’ambito del Pacchetto Sicurezza. Questa misura mira a rafforzare la tutela degli ambienti scolastici, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e rispetto della libertà di apprendimento.
