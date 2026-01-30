La Lega ha presentato una proposta di legge che blocca l’accesso ai social network per chi ha meno di 15 anni. La misura mira a proteggere i più giovani da contenuti inadatti, ma solleva già molte polemiche tra genitori e esperti. La proposta ora passerà al vaglio delle istituzioni, mentre le discussioni sul suo impatto continuano a infiammare il dibattito pubblico.

La Lega ha presentato una proposta di legge che prevede il divieto di accesso ai principali social network per tutti gli utenti al di sotto dei 15 anni. L’iniziativa, lanciata in vista del dibattito parlamentare su temi legati alla sicurezza digitale e alla salute mentale dei giovani, mira a tutelare i minori da contenuti potenzialmente dannosi, dalla cyberbullismo all’espansione del narcisismo digitale. Il provvedimento, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle conseguenze psicologiche dell’uso prolungato delle piattaforme online, punta a rafforzare il controllo genitoriale e a ridurre l’esposizione precoce dei bambini a ambienti virtuali spesso non regolamentati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Proposta lega: divieto di accesso a social network per utenti sotto i 15 anni

In Australia, è stato introdotto un divieto d’accesso ai social network per i minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre.

In Francia, un nuovo progetto di legge propone di vietare ai minori di 15 anni l'accesso ai social media a partire dal 1° settembre 2026.

