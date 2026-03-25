Prof accoltellata a Trescore Balneario vicino Bergamo fuori dalla scuola è grave | fermato uno studente 13enne

Una docente di 45 anni è stata ferita con un'arma da taglio fuori da una scuola di Trescore Balneario, vicino a Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero, e la donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Un ragazzo di 13 anni è stato fermato dalla polizia in relazione all'incidente.

Una professoressa di 57 anni è stata accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni in un istituto comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un’insegnante di francese. Ancora da chiarire il motivo dell’aggressione. La donna, in gravi condizioni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Fermato un ragazzo di 13 anni. Professoressa accoltellata da uno studente L’aggressione alla professoressa è avvenuta attorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo, quando la zona era affollata di studenti e genitori anche di altre scuole presenti sulla stessa via. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Prof accoltellata a Trescore Balneario vicino Bergamo fuori dalla scuola, è grave: fermato uno studente 13enne Articoli correlati Studente accoltella un professore fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUn 58enne è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Studente accoltella una professoressa fuori dalla scuola a Trescore Balneario: è graveUna 57enne è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo nella mattinata del 25 marzo. Altri aggiornamenti su Trescore Balneario Studente accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissimaBergamo, la violenza è avvenuta poco prima dell’inizio delle lezioni, fuori dall’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa ... ilgiorno.it Studente di terza media accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissima. Fermato il 13enne: aveva una maglietta con scritto vendettaSarebbe stata ferita da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media l'insegnante di 57 anni di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) trasportata stamani in elicottero in gravi condizioni ... ilgazzettino.it