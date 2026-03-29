Durante una discesa sulle Alpi austriache, uno sciatore italiano di 41 anni è rimasto coinvolto in una valanga e ha perso la vita. L’incidente si è verificato in un'area frequentata da appassionati di sport invernali, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate sul luogo dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia durante la discesa. Uno sciatore italiano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga in Austria. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo, mentre l’uomo stava effettuando un fuoripista dalla vetta dell’Hoher Marchkopf, nella località di Hochfügen, nella valle dello Zillertal, in Tirolo. Il distacco della neve si è verificato circa cento metri sotto la cima, sorprendendo i due escursionisti durante la discesa. Un amico della vittima, un uomo di 36 anni, è rimasto parzialmente coinvolto nella valanga, riportando una ferita alla mano, ma è riuscito a dare immediatamente l’allarme. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Valanga sulle Alpi austriache: muore sciatore italiano 41enne

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