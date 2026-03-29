Un uomo italiano di 41 anni è deceduto in Austria dopo essere stato travolto da una valanga mentre scendeva fuori pista dalla cima dell’Hoher Marchkopf a Hochfügen. L’incidente è avvenuto durante una sessione di sci in una zona non battuta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Uno sciatore italiano di 41 anni è morto travolto da una valanga mentre stava sciando dalla cima dell’ Hoher Marchkopf a Hochfügen, verso il fuoripista, in Austria. Ne hanno dato notizia i media locali. Con lui c’era un altro sciatore di 36 anni che è rimasto ferito. Secondo quanto riferito dalla polizia, una valanga a lastroni di circa 250 metri si è staccata e ha travolto i due uomini. Il 36enne è riuscito a liberarsi e ha lanciato un segnale di emergenza mentre il 41enne è rimasto completamente sommerso dalla neve. Sul posto sono arrivati due elicotteri di soccorso. Dopo circa 30 minuti il 41enne è stato localizzato e tirato fuori da una profondità di 1,6 metri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Austria, morto sciatore italiano di 41 anni: è stato travolto da una valanga

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