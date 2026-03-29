Un uomo di 41 anni, appassionato di sci freeride, è deceduto ieri pomeriggio in Tirolo, Austria, dopo essere stato travolto da una slavina. L'incidente è avvenuto sul Marchkopf, nelle Zillertal, e la massa di neve coinvolta si estendeva circa 250 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Un freerider italiano di 41 anni è morto sotto una valanga in Tirolo, in Austria. Ieri, nel tardo pomeriggio, durante un fuoripista è stato investito da una slavina larga circa 250 metri sul Marchkopf, nelle Zillertal. Lo sciatore è stato localizzato e recuperato dai soccorritori dopo 30 minuti, sotto 1,60 metri di neve, come riferisce la polizia all’agenzia Apa. I tentativi di rianimazione sono risultati inutile. L’alpinista è deceduto sul posto. Con lui un 36enne italiano che a sua volta è rimasto travolto, ma sepolto solo parzialmente è riuscito a liberarsi da solo e a lanciare l'allarme.L'uomo ha riportato una ferita alla mano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sciatore freerider di 41 anni muore sotto una valanga in Tirolo durante un fuoripista

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