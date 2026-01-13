Scuola al via le iscrizioni Chi deve fare domanda solo online e quali regole seguire per non sbagliare
Sono aperte le iscrizioni online per l'anno scolastico 2026/27, rivolte alle prime classi di tutti i cicli di istruzione, inclusi primaria, secondaria e percorsi regionali di formazione. La procedura, esclusivamente digitale, permette agli utenti di completare la domanda rispettando le regole stabilite dal Ministero dell'Istruzione. È importante seguire attentamente le istruzioni per evitare errori e garantire la corretta iscrizione.
Si aprono oggi, 13 gennaio, le iscrizioni per l'anno scolastico 202627 alle prime classi di tutti i cicli d'istruzione: primaria, secondaria di primo e secondo grado, percorsi di formazione accreditati dalle Regioni. Studenti e famiglie hanno tempo fino al prossimo 14 febbraio per formalizzare e. 🔗 Leggi su Today.it
