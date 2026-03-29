Le tensioni tra Israele, Iran e alleati regionali sono aumentate nelle ultime ore, con l’esercito israeliano che ha annunciato attacchi contro infrastrutture militari a Teheran. Contestualmente, fonti iraniane riferiscono di raid condotti da forze statunitensi e israeliane su un porto vicino allo Stretto di Hormuz. Il Pentagono avrebbe predisposto operazioni di terra in Iran che potrebbero durare diverse settimane.

Israele intensifica le operazioni contro l’Iran, colpisce Teheran e intercetta missili nel Negev. I media iraniani denunciano raid su Bandar Khamir, mentre crescono i timori di escalation regionale Nuovi segnali di escalation nel conflitto tra Israele, Iran e alleati regionali. L'esercito israeliano ha riferito che forze d'élite hanno condotto, per la prima volta, un'incursione transfrontaliera dalla Siria al Libano. I riservisti dell'Unità Alpinistica, operanti sotto l'810ª Brigata Regionale "Montagna", "hanno operato in un terreno montuoso complesso e hanno attraversato, arrampicandosi sulla neve, il Monte Hermon siriano fino alla zona del Monte Dov, nel Libano meridionale, per perlustrare l'area, raccogliere informazioni e individuare infrastrutture terroristiche nemiche", ha affermato l'Idf. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerra in Iran: "Pentagono pronto a settimane di operazioni a terra in Iran". Raid Usa-Israele su Hormuz

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