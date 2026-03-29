Le autorità italiane e svizzere hanno recuperato un patrimonio di circa 20 milioni di euro, tra immobili, terreni e opere d’arte, appartenente a Ursula Andress. Il denaro proveniva da un’attività di riciclaggio e l’intervento ha portato al sequestro dei beni. La ricostruzione del sistema illecito ha coinvolto vari passaggi tra i due paesi.

Grazie a lunga attività investigativa, avviata oltre confine e proseguita in Italia, è stato ritrovato il patrimonio milionario che era stato rubato a Ursula Andress. L’attrice svizzera, icona del cinema e prima storica Bond Girl, aveva denunciato una drastica riduzione delle proprie disponibilità economiche, sospettando irregolarità nella gestione affidata a persone di fiducia. Dopo una segnalazione fatta alle autorità competenti, era partita un’indagine che ha portato alla scoperta di un articolato sistema di riciclaggio e al sequestro di beni per circa 20 milioni di euro. Il patrimonio da 20 milioni rubato a Ursula Andress La vicenda prende forma in Svizzera, dove Andress aveva notato movimenti sospetti nei conti gestiti da fiduciari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ursula Andress, ritrovato il patrimonio rubato: sequestrati da 20 mln tra immobili, terreni e opere d’arte in Toscana, profitto di riciclaggio

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