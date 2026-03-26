Ursula Andress ritrovato il patrimonio rubato | beni e opere d’arte per 20 milioni di euro

Le autorità hanno recuperato un patrimonio di circa 20 milioni di euro, tra beni e opere d’arte, che erano stati sottratti in un caso che coinvolge anche elementi di tradimento finanziario. Tra i beni ritrovati figurano oggetti di valore storico e artistico, alcuni dei quali erano stati smarriti o nascosti durante un procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli investigatori.

(Adnkronos) – Dal bikini più celebre della storia del cinema alle ombre di un tradimento finanziario degno di un film di spionaggio. L'attrice svizzera Ursula Andress, 90 anni compiuti lo scorso 19 marzo, icona intramontabile del grande schermo e prima Bond-Girl della saga 'Agente 007 – Licenza di uccidere'(1962) interpretato da Sean Connery, è stata vittima di una truffa, rivelatasi poi un intrigo internazionale che ha coinvolto beni, opere d’arte e disponibilità finanziarie per circa 20 milioni di euro. La vicenda, che ha avuto origine in Svizzera e si è sviluppata fino a Firenze, si è conclusa con un maxi-sequestro disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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