Minerali critici 50 Paesi a Washington per contrastare il monopolio della Cina
A Washington si sono radunati 50 Paesi per discutere di minerali critici e di come ridurre la dipendenza dalla Cina. L’obiettivo è trovare strategie per evitare che il monopolio cinese continui a controllare il mercato. Nel frattempo, Donald Trump e Xi Jinping si sono sentiti al telefono, confermando di mantenere un buon rapporto e una comunicazione aperta.
L’incontro ministeriale di oggi (per l’Italia il ministro degli Esteri Antonio Tajani), il primo del suo genere organizzato dall’amministrazione Trump, ha uno scopo semplice: creare un blocco commerciale unico di Paesi, che possa contrastare il monopolio sulle terre rare di Pechino utilizzando i dazi doganali. Tale arma permetterebbe di mantenere i prezzi bassi e impedirebbe ai cinesi di inondare a loro discrezione il mercato con i propri minerali, di cui abbondano, per indebolire i potenziali concorrenti. Il vicepresidente JD Vance è stato categorico, parlando durante la riunione ministeriale: il mondo dipende dai minerali critici, il cui mercato è dominato dalla Cina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
