Washington prova a costruire un fronte comune sulle filiere strategiche dei minerali critici

Gli Stati Uniti cercano di rafforzare la collaborazione internazionale sulle risorse strategiche. Durante il Critical Minerals Ministerial, il Dipartimento di Stato ha riunito rappresentanti di diversi Paesi per affrontare il tema della sicurezza delle filiere dei minerali critici. L’obiettivo è costruire un fronte comune per garantire approvvigionamenti stabili e ridurre la dipendenza da fornitori esterni. La riunione segna un passo importante nel tentativo di mettere sotto controllo una questione che da anni influisce sull’economia globale.

Con il Critical Minerals Ministerial ospitato dal Dipartimento di Stato, gli Stati Uniti hanno portato formalmente al centro dell'agenda internazionale una questione che da anni attraversa l'economia politica globale: la sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici. Il vertice, ospitato dal segretario di Stato Marco Rubio, ha riunito delegazioni di oltre cinquanta Paesi, inclusi i membri del G7, l'Unione europea e partner chiave dell'Indo-Pacifico come Giappone, Corea del Sud, Australia, alcuni Paesi dell'America Latina e dell'Africa. Obiettivo dichiarato: lavorare insieme.

