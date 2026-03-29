Urban treek - Natura in città
Urban TREEk, iniziativa dedicata alla biodiversità urbana, propone una passeggiata tra le vie di Padova per scoprire le piante che popolano la città. Durante il percorso si osservano alberi e vegetazione presenti tra marciapiedi, muri, aiuole e giardini, spesso invisibili o trascurati dai passanti. L’obiettivo è sensibilizzare sulla presenza di questa natura nascosta nel tessuto urbano quotidiano.
Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Urban TREEk – Biodiversità urbana. Quante piante incontriamo ogni giorno.senza davvero vederle? Questa volta vi proponiamo una 'pasquale' camminata urbana alla scoperta degli alberi e della biodiversità che vive tra marciapiedi, argini, muri, aiuole e giardini di Padova. Un percorso lento per osservare ciò che di solito ignoriamo: la natura spontanea che resiste, si adatta e trasforma la città! Scopriremo quali funzioni ecologiche svolgono, come interagiscono con l’ambiente cittadino e perché la biodiversità urbana è un elemento chiave per la resilienza delle nostre città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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A tree in the city
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