Urban TREEk, iniziativa dedicata alla biodiversità urbana, propone una passeggiata tra le vie di Padova per scoprire le piante che popolano la città. Durante il percorso si osservano alberi e vegetazione presenti tra marciapiedi, muri, aiuole e giardini, spesso invisibili o trascurati dai passanti. L’obiettivo è sensibilizzare sulla presenza di questa natura nascosta nel tessuto urbano quotidiano.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Urban TREEk – Biodiversità urbana. Quante piante incontriamo ogni giorno.senza davvero vederle? Questa volta vi proponiamo una 'pasquale' camminata urbana alla scoperta degli alberi e della biodiversità che vive tra marciapiedi, argini, muri, aiuole e giardini di Padova. Un percorso lento per osservare ciò che di solito ignoriamo: la natura spontanea che resiste, si adatta e trasforma la città! Scopriremo quali funzioni ecologiche svolgono, come interagiscono con l’ambiente cittadino e perché la biodiversità urbana è un elemento chiave per la resilienza delle nostre città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Urban treek - Natura in città

Articoli correlati

Roma: al via il nuovo Urban center, decine di appuntamenti per futuro citta’ e territorioIl Metropolitano, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana, è stato inaugurato lo scorso dicembre e si presenta ora con un programma...

Leggi anche: A Bergamo l’Urban Night Trail: oltre duemila atleti tra il Sentierone e Città Alta - Foto

A tree in the city

Approfondimenti e contenuti su Urban treek

Discussioni sull' argomento Urban trek della Liberazione con pic nic vegano; Tree canopy cover: cos’è e come si misura.

Urban Nature, torna la festa della natura in città: più foreste urbane per contrastare il riscaldamento globaleSensibilizzare i cittadini e i municipi alla presenza e al valore del verde in città, tutelarlo, incrementarlo, riscoprirlo. Questi gli obiettivi di Urban Nature, la festa della Natura in città ... ilfattoquotidiano.it

Torna Urban nature, e la natura entra in ospedaleSabato 8 e domenica 9 ottobre, sesta edizione di Urban Nature, festa della Natura in città promossa dal WWF, che ha l’obiettivo di rendere sempre più evidente il valore della natura in città e ... ambienteambienti.com

Arboricoltura Urbana-Arboriculture and Urban Forestry di Francesco Ferrini - facebook.com facebook