A Bergamo l’Urban Night Trail | oltre duemila atleti tra il Sentierone e Città Alta - Foto

A Bergamo si è corsa la Urban Night Trail, una gara tra il Sentierone e Città Alta. Oltre duemila atleti si sono sfidati in una serata fresca e frizzante, dando il via alla preparazione per la mezza maratona di domenica 8 febbraio. Tra i vincitori, Mauro Balzi e Nicole Ruggeri sono saliti sul podio, mentre il pubblico ha applaudito lungo il percorso. La corsa ha animato le strade della città, con tanti che hanno scelto di partecipare per divertirsi e mettersi alla prova.

LA CORSA. Antipasto della mezza maratona di domenica 8 febbraio. Sul gradino più alto del podio salgono Mauro Balzi e Nicole Ruggeri. Non competitiva sì, ma a chi non piace vincerla? Per conferma vedi i sorrisi di Mauro Balzi e Nicole Ruggeri, i più veloci al termine dell'ottava edizione dell'Urban Night Trail dei Mille, antipasto - nella serata del 7 febbraio - alla Bergamo 21 Half marathon in programma domenica 8. Il primo, 46enne di Oltre il Colle in divisa Gs Orobie, è stato il più veloce del comparto maschile (crono ufficioso 47'54") precedendo di una manciata di secondi lo spagnolo Jon Pascal e il seriano Luca Assolari.

