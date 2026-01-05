Roma | al via il nuovo Urban center decine di appuntamenti per futuro citta’ e territorio

Roma apre il nuovo Urban Center, un punto di confronto e confronto dedicato al futuro della città e del territorio. Dal suo debutto lo scorso dicembre, il centro ospita una serie di incontri, eventi e laboratori rivolti a cittadini, professionisti e amministratori, con l’obiettivo di promuovere dialogo e sviluppo sostenibile per il territorio metropolitano.

Il Metropolitano, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana, è stato inaugurato lo scorso dicembre e si presenta ora con un programma iniziale di incontri, eventi e laboratori. Si tratta di una serie di appuntamenti che si svolgeranno da gennaio a marzo 2026 all'interno di uno spazio di oltre 1500 mq, realizzato da Roma Capitale e Città Metropolitana lungo via Manzoni, in collaborazione con Risorse per Roma. Gli eventi in programma trasformeranno l'Urban Center Metropolitano in un punto di riferimento privilegiato per informare e coinvolgere i cittadini nella pianificazione urbana e territoriale, nonché nelle politiche pubbliche della città e del suo hinterland.

