La ricerca delle uova di Pasqua Bauli con il gattino Thun sta attirando molte persone, tanto da diventare un fenomeno sui social e nei negozi. Alcuni clienti pesano le uova sugli scaffali per individuare quella desiderata, altri si affidano all'udito per riconoscere la sorpresa nascosta. La curiosità intorno a questa sorpresa speciale sta spingendo i consumatori a cercarla con attenzione.

La ricerca del gattino Thun è ormai diventata un piccolo fenomeno virale tra i social e nei negozi: c’è chi pesa le uova direttamente sugli scaffali e chi si affida all’orecchio per riconoscere la sorpresa giusta. Tra le sorprese più desiderate della collezione Bauli Grandi Firme 2026 spicca infatti l’iconica statuina firmata Thun. Questo piccolo oggetto del desiderio non si trova nella collezione normale, ma è un’edizione speciale per le uova di Pasqua dell’azienda dolciaria veronese ed è già diventato un pezzo pregiato sui siti di rivendita come eBay, dove ha raggiunto quotazioni sorprendenti. All’interno delle uova si possono trovare due versioni della statuina: il gatto nero, più raro, è inserito nelle uova fondenti Grandi Firme Moro, mentre il gatto chiaro è presente nelle altre varianti della linea. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Uova di Pasqua Bauli: tutti pazzi per il gattino Thun, ecco come trovarlo

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