Per la Pasqua, molte persone cercano colombe di qualità a un prezzo accessibile, sotto i 30 euro. Tra i marchi più diffusi, provenienti dalla provincia di Verona, ci sono Bauli, Paluani e Borsari. Questi produttori mantengono vive le ricette tradizionali dei grandi lievitati, che hanno radici locali e continuano a essere riconosciuti nel settore dolciario italiano. La tendenza del momento include anche varianti come il cosiddetto Dubai Style.

La rivista La Cucina Italiana ha stilato una selezione delle migliori colombe sotto i 30 euro, mettendo a confronto prodotti disponibili tra supermercati e marchi noti. Ne emerge un quadro in cui la fascia di prezzo medio-accessibile offre soluzioni sempre più interessanti, sia per chi cerca la tradizione sia per chi preferisce gusti più contemporanei. 1. Vergani – Colomba Dubai Style Chocolate (25 €)Impasto al cacao con crema al pistacchio e pasta kataifi, dal profilo ricco e innovativo. 2. Cioccolato Gourmet – Colomba Cremino (25 €)Lievito madre e farcitura al gianduia, con copertura al cioccolato fondente. 3. Tre Marie – Colomba Tradizionale (da 16,95 €)Ricetta classica con arance candite, uvetta e glassa alle mandorle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Migliori Colombe per Pasqua sotto i 30 euro, tutti pazzi per il Dubai Style

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