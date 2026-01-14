Chiara Ferragni assolta nel processo per il Pandoro e le Uova di Pasqua | Sono commossa Ringrazio tutti

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo che la vedeva coinvolta per le controversie sui Pandoro Pink Christmas e le Uova di Pasqua. Al termine del procedimento abbreviato, la influencer ha espresso emozione e gratitudine nei confronti dei suoi avvocati e follower. La notizia mette fine a una vicenda che aveva attirato l'attenzione pubblica, confermando l'esito favorevole per Ferragni.

“Sono commossa. Ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower”. Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas (Natale 2022) e delle uova di Pasqua (Pasqua 2021 e 2022). Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. Per l’imprenditrice digitale è la fine di un incubo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Chiara Ferragni assolta nel processo per il Pandoro e le Uova di Pasqua: "Sono commossa. Ringrazio tutti" Leggi anche: A Chiara Ferragni torna il sorriso: assolta nel processo per truffa sullo scandalo dei pandori e delle uova di Pasqua Leggi anche: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata, chiesta condanna a 20 mesi per il pandoro e le uova di Pasqua Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Pandorogate, Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa; Chiara Ferragni, tra poco la sentenza per il Pandoro Gate: l'accusa è di truffa aggravata. «Tranquilla e fiduciosa»; Chiara Ferragni, oggi sentenza su Pandoro gate: Sono fiduciosa. Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stato riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è stata assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it

Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata nel Pandoro gate: “Avevo fiducia nella giustizia” - Sotto processo c’erano il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e il patron di Dol ... quotidiano.net

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata. «Sono commossa, ringrazio tutti» - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it

Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso del pandoro x.com

"Siamo tutti commossi, ringrazio i miei avvocati e i miei follower" Le prime parole di Chiara Ferragni dopo la sentenza facebook

