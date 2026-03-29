Uova di Pasqua artigianali come opere d' arte e buone da morire | dove comprarle a Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Calabria, i maestri pasticcieri preparano uova di Pasqua artigianali che combinano estetica e gusto. Le creazioni sono realizzate a mano e rappresentano una tradizione pasquale che coinvolge diversi laboratori locali. Le uova sono disponibili in negozi specializzati e boutique di pasticceria, offrendo alternative sia per chi cerca un prodotto bello da vedere sia per chi desidera assaporare dolci di qualità.

Buone da gustare e belle da morire. Sono le uova artigianali realizzate per le imminenti festività pasquali dai maestri pasticcieri di Reggio Calabria che, anche quest'anno, non si sono risparmiati e a suon di creatività hanno dato vita a un vero e proprio viaggio sensoriale. Cioccolato fondente, al latte, con le nocciole, effluvi da far perdere la testa tra forme e decorazioni sempre più futuristiche. ReggioToday sui social ha esplorato laboratori, curiosato tra le proposte dei cioccolatieri e le pasticcerie più rinomate di Reggio Calabria per consigliarvi le uova più golose da regalare o portare in tavola per una Pasqua da vivere all'insegna della bontà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

uova di pasqua artigianali come opere d arte e buone da morire dove comprarle a reggio calabria
© Reggiotoday.it - Uova di Pasqua artigianali come opere d'arte e buone da morire: dove comprarle a Reggio Calabria

Articoli correlati

Pasqua nel segno della solidarietà: uova di cioccolato e colombe artigianali per l'HospiceIn vista delle prossime festività pasquali l’associazione Amici dell’Hospice ripropone la raccolta fondi con uova di cioccolata e di colombe...

Pasqua alle porte: pastiere, colombe e uova artigianali presso la storica pasticceria RomoloLa Santa Pasqua ormai è alle porte e sulle tavole dei salernitani non possono mancare i dolci tipici del periodo.

Contenuti e approfondimenti su Uova di Pasqua artigianali come opere...

Temi più discussi: Le migliori uova di Pasqua di Firenze; Uova di Pasqua personalizzate; Uova di Pasqua 2026, le migliori creazioni artigianali di cioccolato; Uova Pasqua, italiani notano che sono più piccole e a prezzi maggiori.

uova di pasqua uova di pasqua artigianaliUova di Pasqua 2026, le migliori creazioni artigianali di cioccolatoScopri le uova di Pasqua 2026 artigianali più interessanti: cioccolato fondente, al latte e creazioni creative firmate dai migliori maestri. italiangourmet.it

uova di pasqua uova di pasqua artigianaliLe uova di Pasqua più belle (e buone) del 2026 sono questeUova di Pasqua classiche, farcite, decorate come opere d'arte: ecco le più buone e belle del 2026, tutte rigorosamente artigianali ... grazia.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.