A Reggio Calabria, i maestri pasticcieri preparano uova di Pasqua artigianali che combinano estetica e gusto. Le creazioni sono realizzate a mano e rappresentano una tradizione pasquale che coinvolge diversi laboratori locali. Le uova sono disponibili in negozi specializzati e boutique di pasticceria, offrendo alternative sia per chi cerca un prodotto bello da vedere sia per chi desidera assaporare dolci di qualità.

Buone da gustare e belle da morire. Sono le uova artigianali realizzate per le imminenti festività pasquali dai maestri pasticcieri di Reggio Calabria che, anche quest'anno, non si sono risparmiati e a suon di creatività hanno dato vita a un vero e proprio viaggio sensoriale. Cioccolato fondente, al latte, con le nocciole, effluvi da far perdere la testa tra forme e decorazioni sempre più futuristiche. ReggioToday sui social ha esplorato laboratori, curiosato tra le proposte dei cioccolatieri e le pasticcerie più rinomate di Reggio Calabria per consigliarvi le uova più golose da regalare o portare in tavola per una Pasqua da vivere all'insegna della bontà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Uova di Pasqua artigianali come opere d'arte e buone da morire: dove comprarle a Reggio Calabria

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