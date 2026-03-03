Pasqua nel segno della solidarietà | uova di cioccolato e colombe artigianali per l' Hospice

In vista della Pasqua, l’associazione Amici dell’Hospice organizza una raccolta fondi con uova di cioccolato e colombe artigianali. L’obiettivo è sostenere le attività dell’Hospice e dell’assistenza domiciliare dedicate a persone con patologie inguaribili e alle loro famiglie. La campagna coinvolge la distribuzione di prodotti tradizionali, con l’intento di raccogliere fondi per le strutture assistenziali.