Pasqua nel segno della solidarietà | uova di cioccolato e colombe artigianali per l' Hospice
In vista della Pasqua, l’associazione Amici dell’Hospice organizza una raccolta fondi con uova di cioccolato e colombe artigianali. L’obiettivo è sostenere le attività dell’Hospice e dell’assistenza domiciliare dedicate a persone con patologie inguaribili e alle loro famiglie. La campagna coinvolge la distribuzione di prodotti tradizionali, con l’intento di raccogliere fondi per le strutture assistenziali.
In vista delle prossime festività pasquali l’associazione Amici dell’Hospice ripropone la raccolta fondi con uova di cioccolata e di colombe artigianali, finalizzata al sostegno delle attività in Hospice e in assistenza domiciliare nei confronti di persone con patologie inguaribili e dei loro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
