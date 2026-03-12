Fratellini lanciano sampietrini dal balcone di casa poi uno di loro sfonda con un pugno una porta di vetro

A Monselice, nel centro storico, due ragazzini di origine straniera sono tornati a comportamenti violenti. I fratellini hanno lanciato sampietrini dal balcone di casa e uno di loro ha sfondato con un pugno una porta di vetro. L’episodio si è verificato a quattro mesi di distanza dai primi segnali di aggressività da parte dei tre fratelli.

MONSELICE - Ragazzini violenti: torna la paura in centro storico. A quattro mesi di distanza dai primi episodi di aggressività, due dei tre fratellini di origine straniera che avevano seminato il panico in una centralissima via della città sono stati protagonisti di ulteriori gesti inconsulti. Le prime avvisaglie di quei comportamenti aggressivi si sono manifestate verso le 14, quando sarebbe sorta una lite all'interno della loro abitazione, un appartamento preso in affitto lo scorso autunno. Urla, tonfi, parole fuori posto: la situazione è presto sfuggita di mano. I residenti, ormai esasperati da continui episodi pericolosi per l'incolumità pubblica, hanno chiamato i carabinieri, presto intervenuti sul posto.