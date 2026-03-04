Un uomo si è avvicinato a un bambino e alla madre davanti a una scuola materna di Roma, provocando momenti di paura e scompiglio. La bidella ha subito corso in aiuto, mentre le urla hanno attirato l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta vicino all’ingresso dell’asilo, con l’uomo che ha raggiunto il bambino prima di essere fermato.

Momenti di tensione davanti a una scuola materna di Roma, dove un uomo è riuscito a oltrepassare il cancello e ad avvicinarsi a un bambino che si trovava con la madre. A ricostruire l’episodio è Il Messaggero. Determinante sarebbe stato l’intervento di una collaboratrice scolastica, che ha fatto desistere l’uomo, poi allontanatosi rapidamente. La madre ha raccontato: “Ero dietro a mio figlio, ho visto un uomo avvicinarsi. Gli ha detto «Ciao bello», inizialmente pensavo fosse un papà, poi ho visto la bidella che è uscita subito e lui è scappato”. Paura nella scuola materna a Cinecittà Est: l’uomo supera il cancello. Secondo quanto riferito, l’episodio si sarebbe verificato nella scuola materna “Il Germoglio delle Idee”, in via Pietro Marchisio, nel quartiere di Cinecittà Est. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ciao bello”. Terrore all’asilo, un uomo si avvicina al bambino e alla sua mamma: le urla, la bidella che corre. Cosa è successo

Terrore all’asilo, un uomo si avvicina al bambino e alla sua mamma: il gesto della bidellaLa scena si è consumata in pochi istanti, ma per una madre è sembrata interminabile.

Terrore all’asilo di Cinecittà Est: uomo entra nel cortile e si avvicina a un bambino, decisivo l’intervento della bidellaAttimi di paura davanti a una scuola materna di Roma: un uomo adulto è riuscito a superare il cancello, entrare nel cortile e avvicinarsi a un...