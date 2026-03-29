Un uomo nudo e immobile sulla spiaggia, di carnagione molto chiara, ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. La scena è avvenuta al Lido di Venezia ieri mattina e ha generato preoccupazione, poiché molti lo hanno scambiato per un cadavere. Gli agenti sono intervenuti sul posto per verificare la situazione e accertare le sue condizioni.

Un corpo nudo immobile sulla spiaggia, bianco come il gesso, ha fatto scattare l’allarme ieri mattina al Lido di Venezi a. Alcuni passanti, notando quella figura distesa sull’arenile del lungomare D’Annunzio, hanno chiamato il 113 temendo si trattasse di un cadavere. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e i sanitari del 118, ma la situazione si è rivelata ben diversa da quanto ipotizzato inizialmente. L’uomo, ricoperto di vernice bianca, era vivo e in grado di muoversi autonomamente. Come riporta Il Gazzettino, si trattava di un artista genovese, membro del collettivo Syncretika, che ha rivendicato il gesto come una forma di provocazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uomo nudo e bianco come il gesso sdraiato sulla spiaggia, immobile: i passanti lo scambiano per un cadavere e scatta l’allarme

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