Uomini e Donne anticipazioni | registrazione del 17 Marzo 2026

Il 17 marzo 2026 si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, con la partecipazione di dame, cavalieri e il tronista Ciro Solimeno. La puntata ha visto diverse interazioni tra i protagonisti, con confronti e scelte che hanno coinvolto i presenti. La registrazione ha portato alla luce nuovi sviluppi nelle dinamiche del programma, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Uomini e Donne torna con una nuova registrazione ricca di sviluppi tra dame, cavalieri e l’unico tronista rimasto Ciro Solimeno. Nella giornata di martedì 17 marzo 2026 sono state registrate le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, con diversi cambiamenti nelle dinamiche sia del Trono Over che del trono classico. Alessio Pili Stella beccato cona discussa dama di U&D Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 17 Marzo 2026: Elena tra Massimo e altri cavalieri. La registrazione di Uomini e Donne si apre con Elena, che è uscita con Massimo, new entry del parterre. Il cavaliere le ha già dato l’esclusiva, mentre la dama ha chiarito di voler continuare a conoscere anche altri uomini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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