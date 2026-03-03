Martedì 3 marzo 2026 sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne. In studio si è assistito a un momento di grande emozione quando una coppia ha deciso di iniziare una relazione lontano dalle telecamere. La registrazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti impegnati nelle rispettive scene. La puntata è stata trasmessa successivamente in televisione.

Nella giornata di martedì 3 marzo 2026 si sono registrate nuove puntate di Uomini e Donne. In studio c’è stato un momento di grandissima emozione per la formazione di una nuova coppia, che ha scelto di viversi lontano dalle telecamere. Preoccupa la situazione di Ciro Solimeno, che continua invece a lasciare perplessi chi segue il Trono Classico. Sebastiano Mignosa fa delle rivelazioni clamorose dopo l’addio al programma Atlanta e Lanfranco lasciano Uomini e Donne insieme. Il momento più significativo della registrazione del 3 marzo riguarda Atlanta Biondi e Lanfranco. Dopo settimane di conoscenza e un percorso di relazione che si è approfondito puntata dopo puntata, i due hanno deciso di lasciare il programma insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni: registrazione del 3 Marzo 2026

Uomini e Donne, registrazione 2 marzo 2026: le anticipazioniUomini e Donne torna a far parlare con le anticipazioni della registrazione del 2 marzo 2026.

Uomini e Donne anticipazioni: la registrazione del 20 Gennaio 2026La registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio 2026 è stata caratterizzata dal trono over, travolto da accuse, chiusure e un momento di forte...

Uomini e Donne, Trono Over - Asmaa, Cristiano e il figlio Luay

Contenuti utili per approfondire Uomini e Donne anticipazioni...

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 25 febbraio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 febbraio: Sara ha mantenuto la sua promessa verso Alessio; Uomini e Donne, anticipazioni: tre addii nel trono over e un bacio nel classico; Uomini e donne, uscite celebri dal Trono over: le anticipazioni.

Uomini e Donne, Sara scatena la gelosia di Alessio: caos in studio e il gesto (sorprendente) per MatteoLa tronista è stata accusata da uno dei suoi corteggiatori dopo una doppia esterna (con bacio). Mentre Gemma Galgani è rimasta ancora una volta a mani vuote. libero.it

Anticipazioni Uomini e Donne del 03/03/26: cos’è accaduto a Ciro Solimeno? in AGGIORNAMENTOOggi si è effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e secondo le Anticipazioni rilasciate da Lollo Magazine ecco cos’è accaduto. ilvicolodellenews.it

Caos a Uomini e Donne, interviene Maria De Filippi: cosa è successo in studio - facebook.com facebook

Poche ore dopo che migliaia di donne sono scese in piazza contro il ddl Bongiorno, la riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale, l’attrice ha preso posizione: «Gli uomini sono spesso non le prime vittime, ma sono essi stessi vittime, della soci x.com