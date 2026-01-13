Giovani talenti per l' identità toscana l’evento che lascia spazio a moda e creatività
Firenze, 13 gennaio 2026 - Arriva a compimento nella settimana di Pitti immagine uomo con l'evento espositivo 'Radici future: Giovani talenti per l'identità toscana' il progetto promosso dalla Regione nell'ambito di Giovanisì per valorizzare la creatività dei giovani in moda e design. L'appuntamento è per il 15 gennaio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze: tra i presenti il governatore Eugenio Giani e il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika. Durante l'evento saranno presentati i lavori realizzati dai giovani studenti under 35 degli indirizzi moda, arte e design della Toscana, che sono stati chiamati a interpretare l'identità culturale regionale attraverso linguaggi contemporanei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
