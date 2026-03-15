A San Giovanni è stato inaugurato un nuovo campo sportivo dedicato a Marco Merli, imprenditore e presidente del comitato biancoazzurro scomparso quasi due anni fa. Lo spazio è aperto ai giovani e destinato a favorire l’attività sportiva e il loro sviluppo. Il campo rappresenta un luogo in cui i ragazzi possono praticare sport in un ambiente dedicato e accessibile.

San Giovanni rende omaggio a Marco Merli con un nuovo campetto sportivo a disposizione dei ragazzi. Sono passati quasi due anni dalla prematura scomparsa dell’imprenditore e presidente del comitato biancoazzurro, figura di riferimento per lo sport giovanile e la vita sociale della città. Merli era profondamente convinto del valore educativo e inclusivo dello sport e ha contribuito in maniera significativa alla riqualificazione dell’area sportiva a nord della città, diventando una colonna portante per generazioni di ragazzi. Per ricordarne l’impegno e la dedizione, la città ha deciso di intitolargli un nuovo campetto nel quartiere del Ponte alle Forche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campo sportivo in ricordo di Merli. Uno spazio vivo per fare attività. Qui potranno crescere i giovani

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