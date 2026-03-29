Uno psicologo svolge il suo lavoro nelle scuole, incontrando studenti, insegnanti e dirigenti. Negli ultimi tempi si registra un incremento delle aggressioni tra gli studenti e tra gli adulti presenti negli istituti scolastici. Tra i docenti si diffonde un senso di paura, e il professionista, presente quotidianamente negli ambienti scolastici, continua a essere coinvolto nelle dinamiche che caratterizzano questa situazione.

Marco Amato era anche l’altro giorno tra i banchi di scuola, una professione la sua molto delicata. Che lo porta a stretto contatto con alunni, insegnanti e con gli stessi presidi. Amato è uno psicologo dello sportello di ascolto ’Punto di vista’, il progetto di Promeco (Comune di Ferrara) che mira a sostenere il benessere relazionale nelle scuole. Offre consulenza psicologica ad alunni, famiglie e docenti (13-19 anni) in oltre 43 istituti. In alcuni casi raccoglie pure la voce dei presidi, anche loro una categoria sempre più oberata dalla burocrazia, nelle maglie che si stringono per crescenti responsabilità. Da quanto tempo riveste questo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno psicologo nelle aule. Aggressioni in aumento: "Tra i docenti c’è paura"

Articoli correlati

Bus, aggressioni in aumento. Le telecamere non bastano più: "Serve uno sforzo congiunto"Un’altra aggressione, l’ennesima, ai danni di un autobus e del suo conducente riaccende il dibattito sulla sicurezza a bordo dei mezzi.

Valditara: “Aggressioni ai docenti dimezzate, tocchiamo nel portafoglio chi li picchia”. Metal detector nelle scuole su richiesta dei presidi: “Studenti a favore, non è repressione”Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato i risultati delle politiche contro la violenza nelle scuole durante la...